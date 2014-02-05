Південна Корея охороняє кордон за допомогою сенсора від ігрової приставки
Корейські прикордонники залучили систему відеоспостереження, засновану на сенсорі Kinect від ігрової приставки Xbox, для стеження за демілітаризованою зоною, що розділяє Північну і Південну Корею.
Про це повідомляє сайт Kotaku з посиланням на блог Hankooki.
Як пише видання, систему придумав програміст-самоучка Дже Кван До з Республіки Корея. Вона була розгорнута ще в серпні минулого року, однак в ЗМІ про це не повідомлялося до недавнього часу.
Завдання комплексу, заснованого на безконтактному контролері Microsoft, - реагувати на рухомі об'єкти. При цьому він здатний бачити різницю між людиною і твариною. При виявленні порушника програма повідомляє найближчий форпост. Інші деталі, у тому числі місце установки датчика, не розголошуються.
За словами Кван До, в майбутньому систему доповнять датчиком серцебиття і тепловим сканером. Відтак прикордонники візьмуть на озброєння Kinect 2.0, яким комплектується модель Xbox One, що вийшла восени. Розподільча здатність датчика другого покоління становить 1080р; також він вміє вимірювати пульс людини і "бачити" в темряві. Офіційно нова приставка поки не продається в Південній Кореї.