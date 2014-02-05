Південна Корея охороняє кордон за допомогою сенсора від ігрової приставки

Про це повідомляє сайт Kotaku з посиланням на блог Hankooki.

Як пише видання, систему придумав програміст-самоучка Дже Кван До з Республіки Корея. Вона була розгорнута ще в серпні минулого року, однак в ЗМІ про це не повідомлялося до недавнього часу.

Завдання комплексу, заснованого на безконтактному контролері Microsoft, - реагувати на рухомі об'єкти. При цьому він здатний бачити різницю між людиною і твариною. При виявленні порушника програма повідомляє найближчий форпост. Інші деталі, у тому числі місце установки датчика, не розголошуються.

За словами Кван До, в майбутньому систему доповнять датчиком серцебиття і тепловим сканером. Відтак прикордонники візьмуть на озброєння Kinect 2.0, яким комплектується модель Xbox One, що вийшла восени. Розподільча здатність датчика другого покоління становить 1080р; також він вміє вимірювати пульс людини і "бачити" в темряві. Офіційно нова приставка поки не продається в Південній Кореї.