Sony продає підрозділ Vaio

Компанія Sony домовилася про продаж свого підрозділу з випуску комп'ютерів Vaio інвестиційному фонду Japan Industrial Partners (JIP). Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на сайт Sony. Угода, сума якої не розкривається, буде закрита до березня 2014 року.

Sony відмовилася від розробки нових комп'ютерів під брендом Vaio. Виробництво і продаж пристроїв будуть припинені навесні.

JIP, новий власник бізнесу, створить окрему компанію для управління активом. Як уточнює Re/code, компанія буде орієнтована на японський ринок, хоча згодом може почати і міжнародні продажі.

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Крім того, Sony перетворює свій підрозділ з виробництва телевізорів у дочірню компанію. Компанія зосередиться на випуску пристроїв верхнього цінового сегменту - зокрема, телевізорів з роздільною здатністю 4K. Реструктуризацію планується завершити до червня 2014 року.

Загалом Sony планує скоротити близько п'яти тисяч співробітників. Від 250 до 300 осіб, зайнятих у компанії перейдуть на роботу до JIP.

Пристрої Vaio (початкова розшифровка назви - Video Audio Integrated Operation) Sony випускає з 1996 року. Під цим брендом в різний час робилися настільні комп'ютери, ноутбуки, субноутбуки і медіацентри. Сучасні комп'ютери Vaio працюють на базі Windows 8.