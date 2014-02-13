Армія США опублікувала відео випробувань автоколони без водіїв

Автоколона без водіїв самостійно проїхала по заздалегідь заданому маршруту.

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Випробування проводилися за участю компанії Lockheed Martin, яка розробила систему автономного руху автомобілів, повідомляє Lenta.ru.

Під час випробувань автоколона зіткнулася з кількома «перешкодами», з якими зазвичай мають справу військові водії. Мова, зокрема, йде про перехрестя, зустрічний транспорт, машини, що стоять на узбіччі, пішоходів і маневрування в умовах забудови. Випробування автоколони, складеної з вантажівок типу M915 і PLS, були визнані успішними.

Система автономного руху автомобілів (AMAS) розробляється компанією Lockheed Martin в інтересах Армії і Корпусу морської піхоти США. Обладнання може бути змонтовано на будь-якому існуючому типу автомобільної техніки, що стоїть на озброєнні американських військових. До складу AMAS входять набір лидаров, обладнання GPS-навігації, обчислювальний блок і програмне забезпечення.