Для iPhone і iPad розробили дитячу поштову програму

На смартфонах iPhone і планшетах iPad вийшла дитяча програма Tocomail, повідомляє Lenta.ru з посиланням на TechCrunch. Вона дозволяє дітям вести електронну переписку під контролем батьків. Дитині присвоюється обліковий запис домену tocomail.com.

У програмі передбачено два інтерфейси. Перший, простіший, розрахований на дітей віком до семи років. Ним може користуватися навіть дитина, яка не володіє письмом, так як замість тексту дозволяється відправляти картинки.

При створенні нового листа відкривається «дошка для малювання». На дошку можна додати фотографію, готові зображення з шаблону, або власноруч намальовану картинку, і відправити результат адресату.

Другий інтерфейс Tocomail призначений для дітей старшого віку. Він більше схожий на «дорослі» поштові клієнти: так, при складанні нового листа потрібно заповнити поля «Кому» і «Тема».

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У Tocomail дитина може листуватися лише з адресатами, яких його батьки занесли до списку «безпечних». Послання від людей, яких немає в списку, спочатку надходять на поштову скриньку батьків для затвердження.

Програма Tocomail безкоштовна, але пропонує вбудовані покупки (місячну підписку за 2,99 долара і річну за 29,99 долара). У платній версії є додаткові функції - наприклад, «фільтр лихослів'я».

Додаток випустила компанія TocoBox, яку заснували випускники МІФІ Денис Болгов та Павло Істоміни, які проживають у США. Програма, однак, доступна лише англійською мовою. Tocomail - не єдина «дитяча» пошта в App Store. Схожу концепцію мають, наприклад, програми Maily, Toymail, Kids Email та інші.