Google придбала розробників «ультразвукових замінників паролів»

Корпорація Google придбала ізраїльську компанію SlickLogin, яка розробила метод аутентифікації користувача за допомогою ультразвуку. Про угоду повідомляє Lenta.ru з посиланням на видання GeekTime. Сума, яку Google виплатить за SlickLogin, складе «кілька мільйонів доларів».

Метод, створений в SlickLogin, передбачає, що сайт, на якому хоче авторизуватися користувач, відтворює в колонках комп'ютера звук на високій частоті. Смартфон користувача через мікрофон зчитує звук, обробляє його і висилає сайту підтвердження.

Технологія SlickLogin може або повністю замінити собою традиційний пароль, або використовуватися під час двоетапної аутентифікації. У цьому випадку крім пароля користувач вводить додаткове «підтвердження» - наприклад, присланий на телефон код.

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Компанія SlickLogin була створена в 2013 році. Свою розробку вона представила у вересні того ж року на конференції TechCrunch Disrupt. У компанії працюють троє співробітників. Усі вони перейдуть на роботу в Google. Як саме Google розпорядиться придбанням, не уточнюється.

Нестандартні методи аутентифікації також розробляла компанія Motorola. У число її проектів входили пігулка і «тату» з електронними чіпами, здатними відтворювати підтверджує особу сигнал. Google продала Motorola компанії Lenovo, але зберегла за собою частину її проектів.