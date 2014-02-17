Google придбала розробників «ультразвукових замінників паролів»
Технологія SlickLogin може або повністю замінити собою традиційний пароль, або використовуватися під час двоетапної аутентифікації.
Корпорація Google придбала ізраїльську компанію SlickLogin, яка розробила метод аутентифікації користувача за допомогою ультразвуку. Про угоду повідомляє Lenta.ru з посиланням на видання GeekTime. Сума, яку Google виплатить за SlickLogin, складе «кілька мільйонів доларів».
Метод, створений в SlickLogin, передбачає, що сайт, на якому хоче авторизуватися користувач, відтворює в колонках комп'ютера звук на високій частоті. Смартфон користувача через мікрофон зчитує звук, обробляє його і висилає сайту підтвердження.
Технологія SlickLogin може або повністю замінити собою традиційний пароль, або використовуватися під час двоетапної аутентифікації. У цьому випадку крім пароля користувач вводить додаткове «підтвердження» - наприклад, присланий на телефон код.
Читайте такожGoogle піднялася на друге місце в списку найдорожчих компаній
Компанія SlickLogin була створена в 2013 році. Свою розробку вона представила у вересні того ж року на конференції TechCrunch Disrupt. У компанії працюють троє співробітників. Усі вони перейдуть на роботу в Google. Як саме Google розпорядиться придбанням, не уточнюється.
Нестандартні методи аутентифікації також розробляла компанія Motorola. У число її проектів входили пігулка і «тату» з електронними чіпами, здатними відтворювати підтверджує особу сигнал. Google продала Motorola компанії Lenovo, але зберегла за собою частину її проектів.