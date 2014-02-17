У Єврокомісії назвали роумінг на території ЄС "економічним божевіллям"

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на повідомлення Єврокомісії на основі опитування Євробарометр, проведеного серед 28 тисяч громадян ЄС.

Європейці, які активно подорожують, частіше вимикають послуги з передачі даних у роумінгу (33% респондентів), ніж інші (16%). «Єврокомісія вважає, що це відбувається, тому що активним мандрівникам краще відома справжня вартість передачі даних в роумінгу в Європі», - наголошується в повідомленні.

Читайте такожЄС має намір скасувати плату за роумінгПриблизно 94% європейців обмежують використання послуг, таких як Facebook, за межами своєї країни у зв'язку з роумінговими тарифами на мобільний зв'язок, а майже половина опитаних ніколи не буде використовувати мобільний інтернет в роумінгу в ЄС з тієї ж причини.

Лише один учасник опитування з десяти використовує пошту вдома і в роумінгу в іншій країні ЄС однаково. Троє з десяти респондентів ніколи не дзвонять, поки перебувають у роумінгу в Євросоюзі. В своїх країнах ЄС приблизно 70% громадян, коли дзвонять в інші держави союзу, скорочують тривалість розмов через їхню вартість.

«Я щиро вражена цими цифрами. Це показує, що ми повинні усунути роумінг. Мільйони представників бізнесу несуть додаткові витрати через роумінг, компанії, що працюють у сфері створення додатків, також втрачають доходи. У роумінгу немає сенсу на єдиному ринку - це економічне божевілля», - сказав віце-президент ЄК Нелі Крус (Neelie Kroes), чиї слова наводяться в повідомленні.

В ЄС з 2008 року встановлюються максимальні тарифи на дзвінки, SMS і передачу даних у роумінгу, які поступово знижуються. У повідомленні наголошується, що роздрібна вартість дзвінків і SMS в роумінгу скоротилася з того часу на 80%, а передача даних стала дешевшою в межах 91%. Єврокомісія восени 2013 року запропонувала законопроект, що передбачає створення до 2016 року в Євросоюзі єдиної зони, з тим, щоб клієнти могли використовувати мобільний зв'язок та інтернет в країнах ЄС за тими ж тарифами, що і в своїй країні союзу.