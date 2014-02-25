Samsung представила новий смартфон Galaxy S5
Найпомітнішими нововведеннями в апараті стали сканер відбитків пальців, датчик пульсу та камера.
Samsung на конференції Mobile World Congress представила смартфон Galaxy S5. Апарат стане «флагманом» мобільної лінійки корейської компанії, змінивши Galaxy S4, що вийшов у 2013 році, повідомляє Lenta.ru.
Найпомітнішими нововведеннями в апараті стали сканер відбитків пальців, датчик пульсу та камера. Крім того, Galaxy S5, на відміну від своїх попередників, не боїться пилу та води.
Сканер відбитків, як і в iPhone 5s, поєднаний з «домашньої» кнопкою. Для сканування потрібно провести пальцем по кнопці, в той час як в апараті Apple досить просто прикласти палець.
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Galaxy S5 може зберігати в пам'яті відбитки не більше трьох пальців. Зf допомогою відбитка можна знімати зі смартфона блокування і підтверджувати покупки в інтернет-магазинах.
Крім того, відбиток є «ключем» для доступу в особисту зону смартфона (англ. Private Mode). В ній можна зберігати файли та програми, які необхідно приховати від сторонніх очей.
Датчик пульсу в Galaxy S5 знаходиться на задній панелі під об'єктивом камери. Він зчитує показання з кінчика пальця. Процедура «підрахунку пульсу» займає в середньому п'ять-десять секунд.
Дозвіл основної камери в Galaxy S5 становить 16 мегапікселів. Камера вміє записувати відео в роздільній здатності 4K. Її особливість - гібридний автофокус, запозичений у «дзеркалок».
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Смартфон оснащений 5,1-дюймовим екраном з роздільною здатністю 1920 на 1080 пікселів і чотирьохядерним процесором Snapdragon 800 з частотою 2,5 гігагерц. Він працює на базі Android 4.4.2.
Galaxy S5 надійде у продаж 11 квітня. У доповнення до нього Samsung випустить браслет Gear Fit з крокоміром, ще одним датчиком пульсу та секундоміром. Ціна пристроїв поки не названа.
Раніше на MWC Samsung показала «розумні годинники» Gear 2. Вони працюють на операційній системі Tizen і здатні тримати батарею 2-3 дні. Перші Gear, що вийшли у вересні, «сідали» за добу.