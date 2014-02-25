Samsung представила новий смартфон Galaxy S5

Samsung на конференції Mobile World Congress представила смартфон Galaxy S5. Апарат стане «флагманом» мобільної лінійки корейської компанії, змінивши Galaxy S4, що вийшов у 2013 році, повідомляє Lenta.ru.

Найпомітнішими нововведеннями в апараті стали сканер відбитків пальців, датчик пульсу та камера. Крім того, Galaxy S5, на відміну від своїх попередників, не боїться пилу та води.

Сканер відбитків, як і в iPhone 5s, поєднаний з «домашньої» кнопкою. Для сканування потрібно провести пальцем по кнопці, в той час як в апараті Apple досить просто прикласти палець.

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Galaxy S5 може зберігати в пам'яті відбитки не більше трьох пальців. Зf допомогою відбитка можна знімати зі смартфона блокування і підтверджувати покупки в інтернет-магазинах.

Крім того, відбиток є «ключем» для доступу в особисту зону смартфона (англ. Private Mode). В ній можна зберігати файли та програми, які необхідно приховати від сторонніх очей.

Датчик пульсу в Galaxy S5 знаходиться на задній панелі під об'єктивом камери. Він зчитує показання з кінчика пальця. Процедура «підрахунку пульсу» займає в середньому п'ять-десять секунд.

Дозвіл основної камери в Galaxy S5 становить 16 мегапікселів. Камера вміє записувати відео в роздільній здатності 4K. Її особливість - гібридний автофокус, запозичений у «дзеркалок».

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Смартфон оснащений 5,1-дюймовим екраном з роздільною здатністю 1920 на 1080 пікселів і чотирьохядерним процесором Snapdragon 800 з частотою 2,5 гігагерц. Він працює на базі Android 4.4.2.

Galaxy S5 надійде у продаж 11 квітня. У доповнення до нього Samsung випустить браслет Gear Fit з крокоміром, ще одним датчиком пульсу та секундоміром. Ціна пристроїв поки не названа.

Раніше на MWC Samsung показала «розумні годинники» Gear 2. Вони працюють на операційній системі Tizen і здатні тримати батарею 2-3 дні. Перші Gear, що вийшли у вересні, «сідали» за добу.