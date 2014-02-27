Procter & Gamble представила зубну щітку, якою керує iPhone

Компанія Procter & Gamble представила на виставці Mobile World Congress в Іспанії електричну зубну щітку Oral-B, що працює під управлінням iPhone. Про це пише UkrainianiPhone.com з посиланням на Engadget.

Для управління щіткою Oral-B SmartSeries 7000 використовується додаток Oral Blue. Підключення здійснюється за допомогою інтерфейсу Bluetooth 4.0.

Нова щітка дозволить не тільки відстежити, наскільки часто та правильно користувач чистить зуби, але й розробити персоналізовану систему чищення, що підходить для нього найбільше. У її створенні допоможуть поради професійних стоматологів. Також в додаток вбудований таймер, який гарантує достатню тривалість чищення.

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Ще одним корисним доповненням стане можливість читати новини зі світу стоматології прямо під час чищення. Крім того, користувач може керувати режимами чищення, обираючи серед таких, як «щоденна», «глибока», «для чутливих ясен». Спеціальний датчик попереджає, якщо на зуби тиснуть занадто сильно.

Oral-B SmartSeries 7000 з'явиться в продажі ближче до кінця 2014 року. Вартість її буде становити $220. В комплекті користувач отримає деякі корисні аксесуари, такі як склянка для зарядки та змінні насадки.