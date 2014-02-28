У Франції створять автомобіль на стисненому повітрі

Згідно з повідомленням компанії, нова технологія отримала назву Hybrid Air; в перспективі вона дозволить домогтися споживання звичайного палива автомобілем на рівні двох літрів на сто кілометрів. Системи Hybrid Air планується почати встановлювати на машини B-класу з 2016 року, повідомляє Lenta.ru.

Автомобілі з технологією Hybrid Air будуть оснащуватися звичайним трициліндровим двигуном внутрішнього згоряння, гідравлічним двигуном-насосом, автоматичною трансмісією та системою зберігання і подачі стисненого повітря. Залежно від стилю водіння і швидкостей руху автоматично буде вибиратися один з режимів: на стислому повітрі, на бензині і спільний.

Читайте такожДля Армії США створять «костюм Залізної людини»У першому режимі передбачається повне вимкнення двигуна внутрішнього згоряння. При такому режимі руху стиснене повітря буде подаватися з системи зберігання в гідравлічний двигун, який потім і буде передавати обертання на колеса. При використанні запасу стиснутого повітря буде включатися двигун внутрішнього згоряння для його заповнення. Крім того, запас стисненого повітря зможе поповнюватися гідравлічним двигуном при гальмуванні.

У режимі їзди на стислому повітрі кількість шкідливих викидів в атмосферу буде майже нульовою (повністю нульовою при вимкненому двигунів внутрішнього згоряння). Перший режим буде використовуватися при швидкості руху менш 70 кілометрів на годину. Другий режим передбачає тільки роботу двигуна внутрішнього згоряння. Він буде використовуватися тільки при інтенсивному прискоренні або при їзді за містом на постійній швидкості більше 70 кілометрів на годину.

У комбінованому режимі гідравлічний двигун, двигун внутрішнього згоряння будуть працювати одночасно, забезпечуючи одночасно істотну економію палива і гарне прискорення. Такий режим, за даними Peugeot, буде використовуватися при їзді по місту в режимі «стоп-старт». Як очікується, 80 відсотків часу їзди по місту автомобіль з технологією Hybrid Air буде їздити за рахунок стисненого повітря.

За попередніми розрахунками, Hybrid Air забезпечить 45-відсоткову паливну економію і 90-відсоткове збільшення запасу ходу по паливу порівняно із звичайними автомобілями. В цілому ж машини з технологією Hybrid Air будуть істотно тихіше своїх звичайних бензинових побратимів.