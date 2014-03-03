Twitter візуалізував обговорення подій в Україні

Сервіс мікроблогів Twitter візуалізував на мапі світу обговорення користувачами соцмережі подій в Україні. Посилання на візуалізацію в ніч на 3 березня було опубліковане у мікроблозі @TwitterData. Про це пише Lenta.ru.

Складена Twitter мапа охоплює твіти про політичні протести в Україні, надіслані користувачами сервісу з 1 по 25 лютого 2014 року. Саме на лютий припали дні найбільш активного протистояння активістів Майдану та правоохоронних органів, в результаті якого до влади прийшла нова парламентська коаліція, а президент Віктор Янукович втік до Росії.

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Судячи з візуалізації Twitter, найбільша кількість твітів, пов'язаних з подіями в Україні, припала на останній тиждень лютого. Крім самої України, події Майдану в ці дні активно обговорювалися в США, Великобританії, Німеччині, Франції та Росії.

У зв'язку з подіями в Україні, в Twitter з'явилась ціла низка акаунтів і хештегів, пов'язаних із Майданом. Одним з найпопулярніших акаунтів став мікроблог@euromaidan, який опублікував за час протестів понад 17 тисяч постів і зібрав близько 100 тисяч передплатників.