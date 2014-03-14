Європарламент прийняв закон про єдиний стандарт для зарядних пристроїв

Усі гаджети повинні отримати єдину зарядку, а інші види, яких нарахували більше 30 видів, у відопвідності до рішення Європарламенту – підпадуть під заборону, повідомляє ТСН.

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На думку самих депутатів, це плідно вплине на екологію, адже при зміні гаджета, стара зарядка зазвичай викидається, що призводить до утворення 51 тонні електронного сміття щорічно.

І хоча закон, для набуття чинності, ще має бути підтриманий Радою Європи, а на застосування його норм відведено 2 роки, конкретна модель порту не зазначена і можливо буде розроблено новий порт, який буде більш зручний, ніж micro–USB, який є найпоширенішим на даний момент.