Європарламент прийняв закон про єдиний стандарт для зарядних пристроїв
Більшість депутатів Європарламенту проголосували за введення єдиного стандарту зарядних пристроїв для гаджетів, що ставить під загрозу індивідуальний порт Lightning від Apple.
Усі гаджети повинні отримати єдину зарядку, а інші види, яких нарахували більше 30 видів, у відопвідності до рішення Європарламенту – підпадуть під заборону, повідомляє ТСН.
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На думку самих депутатів, це плідно вплине на екологію, адже при зміні гаджета, стара зарядка зазвичай викидається, що призводить до утворення 51 тонні електронного сміття щорічно.
І хоча закон, для набуття чинності, ще має бути підтриманий Радою Європи, а на застосування його норм відведено 2 роки, конкретна модель порту не зазначена і можливо буде розроблено новий порт, який буде більш зручний, ніж micro–USB, який є найпоширенішим на даний момент.