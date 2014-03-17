Робот з LEGO і смартфона поставив рекорд зі складання кубика Рубіка

Як пише Лента.ру, рекорд був встановлений 15 березня на фестивалі The Big Bang Fair в Бірмінгемі. Час, продемонстровану CubeStormer 3, виявилося кращим серед роботів, так і серед людей. У роботів попередній рекорд - 5,35 секунди-належав CubeStormer 2, також побудованого Добсоном і Гилдэем. Серед людей рекордсменом вважається голландець Метс Вальк (Mats Valk), вирішив головоломку за 5,5 секунди.

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Складання кубика робот здійснює чотирма «руками», сконструйованими з деталей конструктора Lego Mindstorm EV3. «Мозком» CubeStormer 3 є смартфон Samsung Galaxy S4 з восьмиядерним процесор на архітектурі ARM. Кубик фотографується вбудованою камерою пристрою, після чого запущена на смартфоні програма аналізує зображення, складає рішення і відсилає команди «рукам».

Розробники заявили, що їх мета - навчити робота вирішувати головоломку ще швидше. CubeStormer 3 збирав класичний кубик Рубіка формату 3 на 3 на 3. Девід Гилдэй, однак, створював і роботів-рекордсменів, які працювали з «нестандартними» кубиками. Так, його робот MultiCuber 3 зібрав кубик 4 на 4 на 4 за одну хвилину і 18,68 секунди, а робот MultiCuber 999 вирішив головоломку формату 9 на 9 на 9 за 34 хвилини і 25,89 секунди.