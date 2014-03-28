Ватиканське радіо оцифрувало звуковий архів Римських Пап

Як повідомило Ватиканське радіо, це досягнення стало можливим завдяки внеску дочірнього банку "Інтеза" в Росії за підтримки італійської громадської організації Confartigianato Persone.

З дня свого заснування в 1931 році Ватиканське радіо зберігає безцінну історичну і документальну спадщину. Голоси римських понтифіків зібрані у звуковому архіві папського радіо, в завдання якого входить також турбота про збереження зборів записів і захист права на інтелектуальну власність.

Оцифровка архіву, приурочена до майбутньої церемонії канонізації Івана XXIII та Івана Павла II, призначеної на 27 квітня, забезпечить надійне зберігання звукового матеріалу, чия цілісність може бути порушена через знос носіїв інформації. З іншого боку, це дозволить ефективніше та раціональніше систематизувати аудіо - та текстову інформацію. Нові цифрові носії полегшать працівникам ЗМІ і дослідникам доступ до змісту архіву.

У своєму повідомленні про завершення робіт генеральний директор радіо і керівник Служби друку Святого престолу отець Федеріко Ломбарді особливо відзначив копітку працю технічного відділу радіостанції. Всього було оцифровано понад 8 тис. магнітних стрічок і оригінальних носіїв із записами виступів Римських Пап протягом 83 років.

Ініціативу під назвою "Голос Пап" офіційно представить на прес-конференції у вівторок, 1 квітня, почесний префект конгрегації у справах єпископів і почесний президент папської комісії у Латинській Америці кардинал Джованні Баттіста Ре.