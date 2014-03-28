«Союз» з космонавтами пристикувався до МКС

Стикування «Союзу» з МКС відбулася в розрахунковий час (1:56 за київським часом) в автоматичному режимі, заявили представники Центру управління польотами, додавши, що всі системи корабля функціонують штатно, повідомляє Лента.ру.

Ракета-носій «Союз ТМА-12М» була запущена з космодрому Байконур у 01:17 26 березня. Спочатку планувалося, що корабель пристикується до станції вранці того ж дня, проте через технічний збій стиковку перенесли майже на дві доби. За попередніми даними, бортовий комп'ютер «Союзу» не видав в потрібний час команду на включення двигунів орієнтації корабля.

На борту корабля на МКС прибули російські космонавти Олександр Скворцов та Олег Артем'єв і астронавт НАСА Стівен Свонсон. Планується, що ця експедиція пробуде на орбіті 176 діб.