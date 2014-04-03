Азербайджанський супутник транслюватиме українські канали в Європу та Центральну Азію

Компанії спільно організують мовлення кількох українських телеканалів у Європі, Центральній Азії та ряді країн Близького Сходу допомогою телекомунікаційного супутника "Азерспейс-1". Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на міністерство зв'язку та високих технологій Азербайджану.

Через азербайджанський супутник за стандартами MPEG-2 транслюватиметься пакет, що включає телеканали УТР, "Культура", "Львів ТБ", "ЧП Інфо". Комерційні умови угоди не розголошуються.

Читайте такожАзербайджан висловив протест проти вступу Вірменії в МССупутник "Азерспейс-1" запущений на орбіту в лютому минулого року. Він був побудований за замовленням Азербайджану в США компанією Orbital Sciences. "Азерспейс-1" розрахований на охоплення Східної Європи, Африки, Близького сходу, Кавказу і Центральної Азії. Передбачалося, що 20% ресурсів супутника буде використовуватися для задоволення потреб республіки, а решта 80% - надаватися іноземним споживачам.

За даними компанії "Азеркосмос", що є єдиним супутниковим оператором на Кавказі, загальна вартість проекту запуску супутника склала 250 млн доларів. Чистий прибуток від експлуатації "Азерспейс-1" очікується на рівні 420 млн доларів.

У 2016 році Азербайджан планує вивести на орбіту другий телекомунікаційний супутник.