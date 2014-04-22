Засновник ВКонтакте залишив Росію

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на блог TechCrunch.

«Я не в Росії, і планів повертатися у мене немає. На жаль, країна в даний час не сумісна з інтернет-бізнесом», - заявив засновник соцмережі в інтерв'ю блогу.

«Ймовірно, в цьому році я почну створювати мобільну соціальну мережу», - додав Дуров.

Читайте такожДуров залишив пост гендиректора ВКонтактеТОВ «ВКонтакте» 21 квітня оголосило про звільнення Дурова у зв'язку з поданою раніше заявою про відставку. За словами самого Дурова, звільнення стало для нього несподіваним, так як він відкликав заяву, але, як виявилося, «не за правилами».

Пізніше у вівторок фонд UCP, що володіє 48 відсотками акцій «ВКонтакте»,повідомив, що звільнення Дурова недійсним, оскільки не узгоджене з акціонерами. Пізніше виконавчий директор «ВКонтакте» Дмитро Сергєєв повідомив, що питання про звільнення Дурова юридично вирішене і не вимагає схвалення одного з акціонерів соцмережі - фонду UCP.