Американські вчені розробили спосіб обміну інформацією, недоступний для перехоплення

Як повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на Defense One, метод, заснований на використанні фазово-імпульсної модуляції, що дозволяє приховувати не тільки зміст кодованого повідомлення, але й сам факт його передачі. Відповідно до публікації, фахівці зуміли розрахувати, як зробити такі контакти невідрізнюваними від фонових перешкод навіть для найсучаснішої апаратури стеження, що використовується, зокрема, Агентством національної безпеки США.

Читайте такожGoogle, Microsoft і Apple просять захистити їх від прослуховуванняВидання пише, що цей метод придатний у тому числі для приховування прийому і передачі текстових повідомлень з мобільних телефонів, оскільки "використовуються для цього мікрохвилі - дуже зашумлена частина електромагнітного спектру".

Робота виконана дослідниками з Массачусетського університету і компанії Raytheon BBN Technologies на чолі з Булатом Башем і Андрієм Георге. Звіт під назвою "Прихована оптична комунікація" (Covert Optical Communication), розміщено на мережевому ресурсі arXiv.org.