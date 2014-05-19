Росія збирається використовувати ракети "Протон-М" до 2025 року

"У свій час екс-глава Роскосмосу Володимир Поповкін говорив, що "Протони-М" перестануть експлуатувати після 2020 року. Проте зараз ситуація така, що до 2025 року "Протони" точно будуть використовувати", - повідомляють джерела ИТАР-ТАСС в ракетно-космічній галузі.

Співрозмовник уточнив, що в період 2015-2025 років в Центрі Хрунічева (підприємство-виробник "Протонів-М") може бути вироблено від 110 до 130 ракет "Протон-М".

З 2001 року було здійснено 82 запуски "Протонів", з них 74 (приблизно 90%) були успішними. Із загальної кількості пусків 25 (близько 30%) були виконані в рамках Федеральної космічної програми, решта 57 пусків (близько 70%) - за контрактом з International Launch Services (спільне російсько-американське підприємство, що має ексклюзивне право на маркетинг і комерційну експлуатацію "Протонів" і перспективного ракетного комплексу "Ангара"). При цьому з восьми аварійних п'ять запусків припадали на Федеральну космічну програму, три старти були виконані за контрактом з International Launch Services.

Таким чином, з комерційних запусків "Протона-М" аварійним став приблизно кожен 19-й, з стартів Федеральної космічної програми - кожен п'ятий.

Для порівняння: європейська ракета-носій "Аріан-5" запускалася з 1996 року більше 70 раз і тільки один пуск - перший - був невдалим. Він був проведений 4 червня 1996 року. Тоді ракета зруйнувалася на 39 секунді польоту через неправильну роботу бортового програмного забезпечення.

Нагадаємо, "Протон-М", що стартував у минулу п'ятницю, 16 травня, з Байконура з космічним апаратом зв'язку "Експрес-АМ4Р" на борту згорів у щільних шарах атмосфери. Головна частина у складі розгінного блоку "Бриз-М" і космічного апарату "Експрес-АМ4Р" не встигла відокремитися від ракети, і супутник не був виведений на орбіту. Попередня причина аварії - відмова рульового двигуна третього ступеня.

В даний час причини нештатної ситуації розслідує міжвідомча комісія, результати планується оприлюднити до 10 червня.

Наступний запуск ракети-носія "Протон-М" запланований на 20 червня. Однак за підсумками роботи комісії запуск може бути перенесений.

Попередня аварія з "Протоном" сталася 2 липня 2013 року, коли через хвилину після старту ракети з розгінним блоком ДМ-03 і трьома російськими навігаційними супутниками "Глонасс-М" носій впав на території космодрому Байконур, звідки був запущений. Причиною НП стала неправильна установка датчиків кутових швидкостей при складанні ракети в листопаді 2011 року.