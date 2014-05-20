У Британії почали продавати перші в світі мобільні телефони для сліпих

Лондонська компанія OwnFone, за повідомленням видання Techtimes, розпочала продаж першого у світі мобільного телефону із нанесеним на клавіатуру шрифтом Брайля, повідомляє 5 канал.

Як відомо, ця британська компанія спеціалізується на створенні телефонів із базовою функціональністю, зручних для дітей та людей похилого віку. Перший телефон OwnFone з'явився на європейському ринку у 2012 році. Та модель дозволяла дзвонити тільки за заздалегідь визначеними номерами.

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Пристрої від компанії OwnFone мають, окрім клавіш із прив'язаними до них телефонними номерами, лише клавіші прийому та відхилення дзвінка та керування гучністю розмовного динаміка.