Вчені пророкують провал експедиції NASA на Марс

З такою доповіддю виступила Національна дослідницька рада (NRC) США, пише Lenta.ru з посиланням на The Daily Mail.

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Як говориться в доповіді NRC, без достатнього фінансування, чіткої мети і допомоги інших країн, таких як Китай, відправка астронавтів на Марс неможлива.

США, на думку експертів ради, повинні відмовитися від нинішнього підходу до підготовки експедиції, зокрема, від будівництва ракети великої вантажопідйомності, відомої як «Система космічних запусків», а також пілотованого корабля «Оріон».

NRC рекомендував NASA вибрати один з трьох варіантів організації польоту на Марс. Всі варіанти передбачають старт з Міжнародної космічної станції. При цьому 2 з них передбачають пілотований політ на Місяць, де буде побудована база для подальшої експедиції на Марс.

Третій варіант пропонує вивести з допомогою автоматичного зонда на місячну орбіту астероїд і відправити туди експедицію. Ця місія потім повинна буде дістатися до одного з супутників Червоної планети, вийти на її орбіту і тільки після цього висадиться на самій планеті.

Всі 3 варіанти, як наголошується в доповіді, вимагають міжнародного співробітництва та партнерства з приватними фірмами. Вартість космічної програми експерти NRC не називають.