NASA створять найхолодніше місце у Всесвіті на борту МКС

Про це пише РИА Новости.

НАСА в 2016 році планує розгорнути на борту станції низькотемпературну лабораторію Cold Atom Lab.

"Ми збираємося досліджувати матерію при температурах, що значно нижчі показників, які зустрічаються в природі. Ми маємо намір опустити температуру до 100 пікокельвінів", - зазначив науковий керівник проекту Роб Томпсон (Rob Thompson) з Лабораторії реактивного руху.

Один пікокельвін - це 10 в -12 ступені, одна трильйонна частка кельвіна. При 100 пікокельвінах вище абсолютного нуля має повністю припинитися тепловий рух атомів, за такої температури звичні поняття - рідина, тверде тіло або газ - більше не мають сенсу. Виникає нова матерія: квантова, яка підкоряється законам світу квантової механіки, де об'єкти поводять себе одночасно як хвилі і частинки, два об'єкти можуть займати одне і те ж місце в просторі.

Першим об'єктом, який будуть вивчати в Cold Atom Lab, стане конденсат Бозе-Ейнштейна - переохолоджені атоми, які поводять себе не як газ, а як хвиля. Вчені також мають намір дослідити, що відбудеться при змішуванні двох типів переохолодженого атомного газу.

Вчені поки не кажуть, до чого можуть привести ці дослідження. "Ми вступаємо на територію невідомого", - говорить Томпсон.