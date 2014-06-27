Нова російська ракета "Ангара" відмовилася летіти

Як повідомляє РИА Новости, про це доповів президентові РФ Володимиру Путіну командувач Військами повітряно-космічної оборони генерал-лейтенант Олександр Головко.

"Товаришу верховний головнокомандувач, сталася автоматичне скасування пуску. Проводиться аналіз. Після проведення аналізу доповідь буде представлена встановленим порядком", - доповів Путіну генерал.

Читайте такожУкраїнська ракета вивела на орбіту 33 супутникиСпілкування відбулося під час телемосту.

Пізніше стало відомо, що коментатор оголосив, що перший випробувальний запуск "Ангари" перенесено на резервну дату - 28 червня.

За словами коментатора, автоматика скасувала запуск з технічних причин.

Універсальний комплекс "Ангара" повністю спроектований і виготовлений кооперацією російських підприємств на території Росії.