Associated Press замінить журналістів роботами

Агентство Associated Press писатиме новини про фінансові звіти компаній за допомогою робота. Нова технологія стала можливою завдяки компанії Automated Insights, чиї алгоритми будуть обробляти інформацію з серверів агентства зі збору статистики Zacks Investment Research і видавати зведення за лічені секунди, повідомляє lookatme.ru.

Читайте такожВиробник торгових роботів Virtu виходить на IPO

Незважаючи на стурбованість журналістської громадськості, шеф-редактор AP наполягає на тому, що використання роботів дозволить звільнити журналістів від рутинної роботи і дасть можливість зосередитися на творчих завданнях.