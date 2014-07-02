Associated Press замінить журналістів роботами
11:44, 02 липня 2014Наука та IT
0 0
Новини для агентства будуть писати роботи, а не журналісти.
REUTERS
Агентство Associated Press писатиме новини про фінансові звіти компаній за допомогою робота. Нова технологія стала можливою завдяки компанії Automated Insights, чиї алгоритми будуть обробляти інформацію з серверів агентства зі збору статистики Zacks Investment Research і видавати зведення за лічені секунди, повідомляє lookatme.ru.
Читайте такожВиробник торгових роботів Virtu виходить на IPO
Незважаючи на стурбованість журналістської громадськості, шеф-редактор AP наполягає на тому, що використання роботів дозволить звільнити журналістів від рутинної роботи і дасть можливість зосередитися на творчих завданнях.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter