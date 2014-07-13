У Нью-Йорку з'явився мобільний додаток для власників собак

Незвичайний додаток для мобільних телефонів було розроблено на цьому тижні в Нью-Йорку. Воно діє за принципом сайту знайомств - тільки не для людей, а для собак, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Doggy ВnВ" допомагає власникам собак, що живуть в одному районі, знайти компаньйонів для прогулянки. Для цього необхідно зареєструватися в програмі, розмістивши там фотографію свого вихованця із зазначенням його породи, віку, статі, ваги та іншої інформації.

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"Багато людей соромляться підійти до інших "собачників" в парку. Цей додаток допомагає власникам собак швидко знайомитися один з одним, уникаючи таких незручних моментів", - розповів один з творців програми, 34-річний Ден Джолджич, який недавно переїхав до нью-йоркського району Верхній Вест-Сайд.

За допомогою "Doggy ВnВ" нью-йоркці можуть також знайти людину, яка б погодилася доглянути за твариною на час їх відсутності. "Часто людям доводиться відмовлятися від поїздок через те, що вони не можуть знайти "няню" для своєї собаки. Тепер у них такої проблеми не буде", - пояснив Джолджич. Господарі собак можуть розмістити в "Doggy ВnВ" повідомлення з проханням посидіти з їх вихованцем і чекати, поки хто-небудь з тих, що живуть поблизу них на нього відгукнеться.

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Додаток є безкоштовним і поки доступний тільки для власників айфонів і айпедів. Однак через кілька тижнів ним зможуть користуватися і власники пристроїв на базі системи Android.