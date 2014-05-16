В Італії відкрили пляж для собак

В італійському місті Ріміні відкрився пляж, призначений тільки для відвідувачів з собаками, повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Local. Для тварин приготували різноманітні частування, зручності й розваги. Для їх господарів відкрили бар з прохолодними напоями. З'являтися на пляжі людям без домашніх вихованців заборонено.

Пляж «Rimini Dog - No Problem» було обладнано парасольками, туалетними кабінками, лежанками, мисками з їжею та водою. Є зона активного відпочинку, де собаки можуть грати один з одним або з господарями. Є навіть душ, в якому собаку можна вимити після купання в Адріатичному морі.

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Якщо господареві захочеться відлучитися, за твариною зможуть доглянути спеціально навчені люди. Також на пляжі чергує ветеринар.

Авторами ідеї пляжу стали брати Лука та Марко Агостіні, які також володіють звичайним пляжем по сусідству з «Rimini Dog - No Problem».

За словами підприємців, їх давно засмучувало, що власники собак не можуть взяти своїх улюбленців на пляж. Як відомо, в Європі чотирилапих приводити туди не можна, для порушників передбачено штраф.

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Власники пляжу заручилися домовленостями з кількома прилеглими кафе, ресторанами й готелями, які погодилися приймати клієнтів з собаками.

Вартість входу на пляж на сайті «Rimini Dog - No Problem» не вказана.