Колишній речник Білого дому Джей Карні очолить прес-службу Apple
04:13, 16 липня 2014Наука та IT
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Колишній прес-секретар адміністрації США Джей Карні найближчим часом очолить прес-службу американської корпорації Apple
REUTERS
Карні таким чином змінить Кеті Коттон, яка на початку цього року залишила свою посаду, передає РБК з посиланням на Fox News.
Карні працював прес-секретарем Білого дому з початку 2011р. до червня цього року. До цього він очолював бюро журналу Time в Майамі і був директором з комунікацій віце-президента США Джо Байдена.
На посаду прес-секретаря Apple також розглядалися інші кандидатури з самої корпорації.
Минулого місяця виконавчий директор Apple Тім Кук відзначив, що хоче бачити більш доброзичливу і відкриту команду з комунікацій.
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