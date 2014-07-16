Колишній речник Білого дому Джей Карні очолить прес-службу Apple

Карні таким чином змінить Кеті Коттон, яка на початку цього року залишила свою посаду, передає РБК з посиланням на Fox News.

Карні працював прес-секретарем Білого дому з початку 2011р. до червня цього року. До цього він очолював бюро журналу Time в Майамі і був директором з комунікацій віце-президента США Джо Байдена.

На посаду прес-секретаря Apple також розглядалися інші кандидатури з самої корпорації.

Минулого місяця виконавчий директор Apple Тім Кук відзначив, що хоче бачити більш доброзичливу і відкриту команду з комунікацій.