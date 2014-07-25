В аеропорту Дюсельдорфа автомобілі паркуватимуть роботи

Відвідувачі аеропорту німецького міста Дюсельдорф тепер можуть скористатися спеціальною роботизованою парковкою, яка позбавляє від пошуку вільного місця на паркінгу, повідомляє ТСН.ua із посиланням на прес-службу аеропорту.

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Так, водієві достатньо лише заїхати в спеціальну паркувальну зону й отримати талон, потім робот самостійно підніме машину і відвезе її на вільне місце для паркування, оптимально розташувавши автомобілі так, що б вони займали мінімальну кількість місця. А коли власник автомобіля повернеться, робот поверне машину на паркувальну зону, що виключає часті випадки, коли виїзд автомобіля виявляється "замкнений" іншими авто.

Вартість такої парковки не відрізняється від вартості звичайної, на якій працюють люди. А керівники компанії, яка виробляє роботів, заявляють, що роботи дозволяють вирішити проблему з браком паркувальних місць. Система не тільки розміщує автомобілі з мінімальними зазорами, але й оптимізує розташування автомобілів залежно від їх типу, що дозволяє "ущільнити" парковку на 40%.

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Крім того, аналогічна система, може дозволити розміщувати автомобіля на спеціальних "стелажах" один над одним, що дозволить значно підвищити кількість автомобілів на одній і тій же площі.