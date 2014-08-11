Компанія-розробник першого російського смартфона залишає РФ і переїздить до Канади (виправлено)

Нагадаємо, інформацію про зміну місця дислокації штаб-квартири розповсюдило канадське видання Financial Post, посилаючись на заяву генерального директора (CEO) компанії Влада Мартинова, пише slon.ru.

"YotaPhone був і залишиться російським продуктом, повністю спроектованим і розробленим в Росії", - йдеться в повідомленні компанії.

У повідомленні уточнюється, що Yota Devices планує відкрити офіс в Канаді. "Напередодні старту продажів другого покоління YotaPhone, компанія розширює свою присутність на світових ринках. Новий офіс буде контролювати збут продукту в північно і латино-американському регіоні", - сказав Влад Мартинов.

На американському ринку компанія розраховує продати до 30% другого покоління YotaPhone.

В даний час у компанії 6 офісів по всьому світу, вони відповідають за продажі в Європі, регіонах Африки та ОАЕ, а також Сінгапурі та Азії.