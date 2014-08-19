Американські вчені назвали дату загибелі людства

Як пише The Daily Mail, такі підрахунки зробили американські вчені. Астероїд, зіткнення з яким загрожує Землі, носить ім'я 1950 DA. Шанси на зіткнення оцінюються як один до трьохсот, повідомляє ТСН.

Про ризик з боку астероїда заявили дослідники з Університету штату Теннессі в США.

За цими даними, астероїд досягає одного кілометра в діаметрі і, обертаючись, рухається до Землі з приблизною швидкістю в 14,5 кілометрів на секунду.

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Якщо зіткнення відбудеться, потужність вибуху складе 45 тисяч мегатонн тротилу.

Зіткнення призведе до гігантського вибуху і цунамі, які змінять клімат земної кулі і знищать людство.

Однак, вважають вчені, у землян є ще достатньо часу, щоб запобігти катастрофі, наприклад, трохи змінити поверхню 1950 DA, що призведе до знищення небесного тіла.