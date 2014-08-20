Яндекс купив сайт Auto.ru за 175 мільйонів доларів
17:14, 20 серпня 2014Наука та IT
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Компанія Яндекс оголосила про завершення процедури придбання сайту Auto.ru.
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Про це йдеться в релізі на англомовному сайті компанії.
"Яндекс сьогодні оголосив про завершення раніше анонсованого придбання Auto.ru, одного з провідних автомобільних "класифайдів" (ресурс класифікованої структурованої інформації- ред.) у Росії за приблизно 175 мільйонів доларів готівкою", - сказано в повідомленні.
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