Яндекс купив сайт Auto.ru за 175 мільйонів доларів

Про це йдеться в релізі на англомовному сайті компанії.

"Яндекс сьогодні оголосив про завершення раніше анонсованого придбання Auto.ru, одного з провідних автомобільних "класифайдів" (ресурс класифікованої структурованої інформації- ред.) у Росії за приблизно 175 мільйонів доларів готівкою", - сказано в повідомленні.

Читайте такожЯндекс показуватиме українцям український Крим, а росіянам - окупованийРосійський інтернет-гігант пообіцяв розвивати та вдосконалювати функціонал ресурсу, а також залишити незмінною його адресу.

У квітні повідомлялося, що "Яндекс" продав 142,5 тис. акцій найбільшої у світі соціальної мережі Facebook.