В інтернеті з'явився відеоогляд нового iPhone 6 (відео)

За останні місяці в інтернеті з'явилося безліч фотографій шостого iPhone різної міри достовірності. По них можна було скласти перше уявлення про те, яким у загальному і цілому буде майбутній апарат, але повноцінної, докладної картини все-таки не вимальовувалося, повідомляє РБК.

Але зовсім недавно на російський YouTube-канал Rozetked виклали відеоролик, в якому, ніби, фігурує справжній, хоч і не до кінця готовий (його, наприклад, можна включити) зразок. Той самий, що потрапить на прилавки цієї осені. Його корпус можна розглянути у всіх деталях. Крім того, у ролику «шістку» візуально порівнюють з iPhone 5S, щоб наочно показати відмінності.

Читайте такожУ мережі з'явилися фото iPhone 6Як і передбачалося, iPhone 6 отримає збільшений до 4,7 дюйма дисплей і закруглені краї корпусу. Кнопка включення і блокування перемістилася на бічну грань, а інші деталі краще пильно розглянути власними очима.