В Нью-Йорку люди з розкладачками та спальниками вже займають чергу за iPhone 6 (фото)

Поки навіть точно не відомі параметри новогоiPhone 6 - офіційна презентація призначена на 9 вересня, а продажі імовірно можуть початися через 10 днів, повідомляє Бі-бі-сі.

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Однак на 5-й авеню в Нью-Йорку, де знаходиться головний магазин компанії, декілька осіб вже зайняли чергу, розташувавшись там з наметами і спальними мішками. Вони почали прибувати до магазину ще 31 серпня.

Черга за новими моделями iPhone стала справжнім культурним феноменом - її докладно висвітлюють міжнародні ЗМІ. За даними ЗМІ, поточний рекорд по часу стояння в черзі за новим iPhone становить 18 днів.

Як очікується, смартфон iPhone 6 буде оснащений екраном, який зможе передавати користувачеві окремі тактильні відчуття. Технологія працює таким чином, що при дотику до екрану спеціальні вібрації створюють відчуття, наприклад, текстури або дії з фізичним об'єктом. Наприклад, користувач зможе фізично відчувати натискання кнопки на сенсорному екрані або переміщення по ньому предмета.