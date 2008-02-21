Американці знищили супутник-шпигун

Ракета, запущена з крейсера США, знищила супутник-шпигун, який вийшов з ладу. За повідомленнями офіційних представників Міністерства оборони США, запуск ракети пройшов успішно, і вона досягла мети. Решта подробиць не повідомляється, передає РБК з посиланням на АР.

Раніше повідомлялося, що через погану погоду операція по знищенню супутника-шпигуна, що вийшов з-під контролю, може бути відкладена.

Супутник обертався на орбіті на відстані 210 км. від землі і ніс на собі високотоксичне ракетне паливо. У випадку, якщо би він впав на землю у густонаселеній місцевості, це поставило б під загрозу здоров`я людей. Саме з цієї причини президент США Джордж Буш минулого тижня ухвалив рішення про знищення супутника.

Побоювання з приводу планованої операції висловили Росія і КНР. На думку Москви і Пекіна, подібні дії можуть інтерпретуватися як випробування наземних оборонних систем США і напевно не послужать ідеї демілітаризації космосу.