"ВКонтакте" заблокувала 226 тис. акаунтів

Про це повідомив прес-секретар соцмережі Георгій Лобушкін, передає ІТАР-ТАСС.

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Кількість заморожених облікових записів "ВКонтакте", прив'язаних до поштового сервісу Mail.ru, склала 185 тис., "Яндекса" - 31 тис., Gmail - 10 тис.

Минулого тижня в публічному доступі в інтернеті з'явилися паролі майже 10 млн акаунтів користувачів поштових сервісів "Яндекс", Mail.ru і Gmail. Всі 3 компанії заявляли, що більша частина акаунтів не використовується або була створена роботами.