"ВКонтакте" заблокувала 226 тис. акаунтів
15:20, 15 вересня 2014Наука та IT
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Адміністрація "ВКонтакте" заморозила 226 тис. акаунтів користувачів, які були зареєстровані на раніше зламані електронні скриньки "Яндекса", Mail.ru і Gmail.
"ВКонтакте" заморозив тисячі акаунтів / фото Роскомнагляд
Про це повідомив прес-секретар соцмережі Георгій Лобушкін, передає ІТАР-ТАСС.
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Кількість заморожених облікових записів "ВКонтакте", прив'язаних до поштового сервісу Mail.ru, склала 185 тис., "Яндекса" - 31 тис., Gmail - 10 тис.
Минулого тижня в публічному доступі в інтернеті з'явилися паролі майже 10 млн акаунтів користувачів поштових сервісів "Яндекс", Mail.ru і Gmail. Всі 3 компанії заявляли, що більша частина акаунтів не використовується або була створена роботами.
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