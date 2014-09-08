"ВКонтакте" заморозила акаунти, прив'язані до Яндекс-адрес

Про це пише РІА "Новости" із посиланням на главу прес-служби компанії Георгія Лобушкина.

У неділю у відкритих джерелах з'явилося близько мільйона паролів від поштових скриньок Яндекса. Близько 85% з них було скомпрометовано кілька років тому, і власникам давно запропонували змінити їх.

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