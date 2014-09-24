Запорізька IT-компанія підозрюється у створенні банківського "трояна"

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Запорізького главку міліції, 23 вересня в офісі однієї з IT-компаній Запоріжжя співробітники управління боротьби з кіберзлочинністю провели обшук «у рамках виконання міжнародно-правового доручення за фактом протиправної діяльності щодо створення та адміністрування банківського "трояна».

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«Встановлено, що телекомунікаційне обладнання комп'ютерної фірми використовувалося для створення троянської програми», - повідомили у ВЗГ.

Який міжнародній правоохоронній структурі було дано «міжнародно-правове доручення», що стало підставою для проведення обшуку в офісі запорізької IT-компанії і яким банківським установам діями створеної в Запоріжжі троянської програми завдано збитків, в міліції не повідомляють.

Довідка УНІАН. Троянська програма ("троян") - шкідлива програма, що дає змогу отримати віддалений доступ до інформації, знищити дані, відключити програми безпеки або вчинити будь-які інші дії на комп'ютері, на якому вона встановлена, без відома власника.