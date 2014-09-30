За темпами впровадження iOS 8 відстає від попередніх платформ

Як повідомляє Danila Kulesha у своєму відеоблозі, Apple продала понад 10 мільйонів смартвонов iPhone 6 і iPhone 6 Plus за три дні після продажу, встановивши тим самим новий рекорд.

Про це компанія повідомила на офіційному сайті.

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Також повідомляється, що за темпами впровадження мобільних платформ iOS 8 відстає від iOS 7 і iOS 6 - кожен четвертий користувач в США і Канаді оновив операційну систему на своє девайсі.

Нагадаємо, перше оновлення iOS 8 викликало збої в роботі смартфонів iPhone - з'явилися численні скарги полшьзователей з приводу роботи із соцмережами і сканером відбитків пальців. Також смартфони перестали підключатися до мережі.