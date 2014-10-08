УНІАН відкриває коментарі

Шановні читачі!

Однією з головних цінностей для УНІАН є розвиток відкритої дискусії в суспільстві. Тому редакція УНІАН прийняла рішення знову відкрити коментарі на сайті для наших користувачів, відключені близько року тому. Тепер кожен користувач зможе поділитися своїми думками з іншими читачами про новини або статті, опубліковані сайтом УНІАН.

Але, враховуючи непросту ситуацію в країні, а також величезну кількість проплачених російських (і не тільки російських) "тролів" на просторах інтернету, редакція УНІАН просить своїх читачів поставитися відповідально до інструментів коментування. Не поширюйте пропагандистську інформацію та рекламу, не ображайте читачів, авторів та героїв публікацій, будьте ввічливі і толерантні до співрозмовників і не порушуйте прості правила, встановлені для підтримки інтелігентної дискусії на сторінках видання.

Редакція УНІАН залишає за собою право видаляти неприємні коментарі, коментарі, що порушують правила або редакційну політику видання, комерційно мотивовані, такі, що суперечать загальноприйнятій моралі а також розкривають персональні дані або порушують закони України. У разі порушень редакція може закрити доступ до можливості коментування або видалити акаунт порушника.

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