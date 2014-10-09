Twitter судитиметься з владою США

Згідно з чинним законодавством, Twitter не може розкрити певну інформацію про державні запити щодо даних користувачів, які стосуються національної безпеки, передає ВВС Україна.

Компанія заявляє, що це порушує право на свободу слова, закріплене у першій поправці до Конституції США.

За словами представників компанії, вони подали позов, щоб змусити владу бути більш прозорою щодо запитів на особисті дані.

"Ми вважаємо, що, згідно з першою поправкою, ми маємо право відповідати на стурбованість наших користувачів та повідомлення влади США та оприлюднювати інформацію про масштаби контролю влади", - заявив адвокат компанії Бен Лі у своєму блозі.

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У вівторок Twitter подала позов проти Міністерства юстиції і Федерального бюро розслідувань США до суду у штаті Каліфорнія.

У квітні компанія надала американській владі доповідь про прозорість і дозволила її оприлюднити, однак урядовці не стали публікувати звіт компанії. У цій доповіді містилась інформація про запити щодо інформації користувачів, які стосувались національної безпеки.