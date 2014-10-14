Vertu випустила смартфон Bentley за $ 15 тисяч

Новий апарат поставив ціновий рекорд для початкової вартості пристроїв даного розробника.

Смартфон розроблений спільно з англійським виробником автомобілів Bentley, повідомляє Lenta.ru.

Від попередніх смартфонів Vertu нову модель відрізняє дизайн і додатковий додаток Bentley, який містить новини, рекомендовані маршрути, інформацію про дилерів, а також виводить на робочий екран ярлик програми Touch Screen Remote для віддаленого управління мультимедійною системою автомобіля Bentley Flying Spur.

Читайте такожНові планшети Apple випустять у трьох кольорах і оснастять Touch ID

Корпус смартфона виконаний з титану, а екран покритий сапфіровим склом, по міцності близьким до алмазу. Крім зміни зовнішньої форми, в дизайні додався логотип автомобільної компанії. В комплект входить чохол з телячої шкіри рудого відтінку.

По компонентам новий апарат близький до попередньої моделі Signature Touch дисплей з діагоналлю 4,7 дюйма має роздільну здатність Full HD (1920 на 1080 пікселів), оснащений 13-мегапіксельною камерою, сертифікованої виробником середньоформатних фотоапаратів Hasselblad, а також фронтальною камерою з деталізацією 2,1 мегапікселя.

Аудіосистема смартфона розроблена спільно з Bang&Olufsen і підтримує об'ємний звук Dolby Digital Plus. В якості процесора вибраний один з найшвидших чіпів Qualcomm - чотирьохядерний Snapdragon 801 з частотою 2,3 гігагерца, пристрій оснащений 64 гігабайтами внутрішньої пам'яті і підтримує бездротові зарядки стандарту Qi.

Новий гаджет підтримує сервіси Vertu Concierge, Life і Certainty. Concierge рівня Dedicated надає власникові смартфона послуги персонального менеджера, Life рекомендує заходи для відвідування, а Certainty призначений для забезпечення безпеки життя і даних користувача смартфона.