Археологи виявили цілий гіпсовий хрест віком 1400 років під час розкопок в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про це пише Live Science.

Зазначається, що християнський символ нарешті доводить, що низка будинків, виявлених десятиліття тому, були частиною монастиря.

"Це дуже хвилюючий час для нас. У нас ніколи не було конкретних доказів того, що [ці будинки] були заселені християнами", - сказала Марія Гаєвська, археологиня Департаменту культури і туризму Абу-Дабі.

Цікаво, що 1992 року на острові Сір-Бані-Яс, розташованому за 170 кілометрів на південний захід від Абу-Дабі, було розкопано дев'ять невеликих будинків із внутрішніми двориками. Неподалік археологи виявили церкву і монастир, датовані VII-VIII століттями н.е. Однак поки неясно, чи були ці будинки пов'язані з монастирським поселенням.

Цього року археологи повернулися на Сір-Бані-Яс для продовження розкопок. На подвір'ї одного з будинків вони виявили ліпну табличку у формі християнського хреста довжиною майже 30 сантиметрів. Гаєвська сказала:

"З цим хрестом ми тепер довели, що ці будинки були частиною християнського поселення".

За її словами, старші ченці, ймовірно, жили в цих будинках, усамітнюючись і молячись, перш ніж знову збиратися в монастирі зі своїми побратимами.

Згідно із заявою прес-служби Абу-Дабі, Сір-Бані-Яс був лише одним із місць християнського богослужіння в регіоні в той період. Християнство поширилося по всій Перській затоці між IV і VI століттями, до приходу ісламу в VII столітті. Мусульмани і християни жили на Сір-Бані-Ясі доти, доки монастир не був покинутий у VIII столітті.

"Нові розкопки допомагають нам краще зрозуміти спосіб життя і відносини, що пов'язували жителів острова з навколишніми регіонами", - сказав Хагер Хасан Альменхалі, археолог Департаменту культури і туризму Абу-Дабі.

