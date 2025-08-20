Дослідник розшифрував 3800-річні написи, які насправді можуть бути на століття старшими за Біблію.

Дослідник виявив найдавніші письмові згадки про Мойсея, вік яких становить 3800 років і які заховані в єгипетській пустелі.

Як пише Fox News, дві гравюри були знайдені в Серабіт-ель-Хадімі, стародавньому місці видобутку бірюзи в Синайській пустелі, де в період середнього бронзового століття працювали семітські робітники.

Протосинайські написи датуються періодом між 1800 і 1600 роками до н.е. Вони були висічені за століття до написання найбільш ранніх частин Біблії, між X і VII століттями до н.е.

Ці два написи виявлено на цьому місці на початку 1900-х років, але зараз їх повторно вивчив американо-ізраїльський епіграфіст Майкл С. Бар-Рон. Він стверджує, що написи читаються як "Зот М'Моше" і "Не'ум Моше". Ці фрази можуть означати "Це від Мойсея" і "Заява Мойсея" відповідно. Якщо ці написи підтвердяться, то вони стануть найбільш ранньою письмовою згадкою Мойсея за межами Біблії.

У написах також згадується Ель, божество, пов'язане з Богом Авраама, і засуджується стародавня язичницька богиня Баалат. В інтерв'ю Бар-Рон зазначив, що на місці розкопок Серабіт-ель-Хадім колись знаходився храм Баалат.

За словами Бар-Рона, деякі з гравюр, схоже, відображають опір семітських робітників поклонінню богині.

"Замість того, щоб вихваляти Баалат... [ці] написи проклинають культ Баалат, застерігаючи і засуджуючи його послідовників", - сказав Бар-Рон.

Він додав: "Серед них терміни "BŠ" - "соромно" або "це ганебно" - і "nimosh", [що означає] "ходімо геть" [або] "пішли геть"".

Він також вважає, що написи "Мойсея" можуть мати спільного автора, вказуючи на деякі "стилістичні моменти", такі як використання слів.

Надскладна праця з розшифровки стародавніх гравюр зайняла майже 10 років, сказав Бар-Рон.

"Я провів вісім років у копіткій, часто безнадійній, реконструкції близько 23 багатослівних протосинайських написів", - зазначив епіграфіст.

