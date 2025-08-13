Частина деревини, використаної під час будівництва корабля, була виготовлена з кипариса, що росте в Центральній Америці.

Археологи виявили біля берегів Північної Кароліни чотири затонулі кораблі XVIII століття, включно з, можливо, останками "Ла Фортуни", іспанського капера з Куби, що вибухнув під час нападу в 1748 році. Про це пише Live Science.

Зазначається, що уламки були знайдені недалеко від міста Брансвік, великого колоніального порту на південному узбережжі Північної Кароліни. Місто було першим успішним європейським поселенням у регіоні Кейп-Фір (названому так через страх моряків XVI століття зазнати корабельної аварії), а порт використовували для експорту соснових продуктів, як-от дьоготь і скипидар, які використовував Королівський флот. Однак археологи, які обстежили цей район, не очікували виявити таку кількість затонулих кораблів і колоніальних артефактів.

"Видимість [підводна] в річці Кейп-Фір постійно доволі низька", - заявив Корі ван Гіс, аспірант Східно-Каролінського університету (ECU).

Він втратив орієнтацію під час занурення і натрапив на дерев'яні балки, що стирчали з мулу.

"У той момент я не розумів, що бачу, але знав, що маю передати дерев'яну конструкцію викладачам", - сказав ван Гіс.

Співкерівники проєкту, морські археологи Університету Еквадору Джейсон Раупп і Джеремі Борреллі, вважають, що один з уламків, який складається з 47 дерев'яних брусів, - це "Ла Фортуна".

Цікаво, що історичні записи свідчать про те, що два іспанські кораблі кинули якір біля міста Брансвік 4 вересня 1748 року. Іспанці почали набіг на тодішнє англійське місто, але за кілька днів були захоплені зненацька контратакою колоністів. Під час атаки "Ла Фортуна" вибухнула і затонула.

Група проєкту виявила дві важливі ознаки того, що уламки справді належать "Ла Фортуні": дерев'яні бруси і знайдені поруч артефакти, включно з іспанською керамікою.

Зазначається, що частина деревини, використаної під час будівництва корабля, була виготовлена з кипариса, що росте в Центральній Америці. Це свідчить про те, що суднобудівники використовували сировину з іспанської колонії в Карибському морі для будівництва корабля, і "Ла Фортуна" - єдине відоме іспанське судно, яке затонуло в цьому районі.

Як повідомив Борреллі, описуючи корабельну аварію цього літа, команда "знайшла сотні артефактів", включно з "керамічними черепками, скляними пляшками, глиняними люльками для паління, бондарським теслом [різальним інструментом], днищами діжок і клепками, парусиною, шкіряним взуттям, можливими фрагментами одягу та кістками розібраних тварин". Крім того, два фрагменти іспано-американської кераміки XVIII століття - ще одна підказка, що підтверджує попередню ідентифікацію "Ла Фортуни".

Важливо, що три інших затонулих судна досі залишаються загадкою. За словами Борреллі, всі вони мають конструктивні деталі та артефакти, які вказують на те, що їх використовували у XVIII столітті. Це означає, що уламки, ймовірно, пов'язані з 50-річним періодом існування колоніального порту в Брансвіку. Однак берегова ерозія сильно вплинула на археологічну пам'ятку, розкидавши останки кораблів на великій території, додав він. Вчені планують продовжити дослідження. Борреллі сказав:

"У міру того, як ми будемо копати глибше і знаходити нові докази, це може привести нас в іншому напрямку. Вкрай малоймовірно, що будь-які інші затонулі кораблі, знайдені в Брансвіку, належать іспанським суднам, але наразі ми не можемо нічого виключати".

