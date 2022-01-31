WASP-189b належить до групи так званих гарячих юпітерів - однієї з найбільш інтригуючих груп екзопланет.

Астрономи заглянули в атмосферу однієї з найбільш екстремальних екзопланет WASP-189b і з'ясували, що вона має різні шари зі своїми характеристиками і хімічним складом.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Nature Astronomy, передає Science Alert.

За словами астронома Єнса Хоймакерса із Лундського університету в Швеції, раніше вчені припускали, що атмосфери екзопланет (планети поза Сонячною системою, - УНІАН) мають однорідний шар.

"Але наші результати демонструють, що навіть атмосфери сильно опромінених газових планет-гігантів мають складну тривимірну структуру", - говорить Хоймакерс.

WASP-189b належить до групи так званих гарячих юпітерів - однієї з найбільш інтригуючих груп екзопланет. Ці екстремальні світи є газовими гігантами, як наш Юпітер, але знаходяться дуже близько до своїх зірок, що робить температуру на них надзвичайно гарячою.

Екзопланета WASP-189b розташована на відстані близько 322 світлових років від Землі (1 світловий рік дорівнює приблизно 9,5 трильйона кілометрів, - УНІАН). Вона приблизно в 1,6 раза більше за Юпітер і обертається навколо своєї зірки за 2,7 дня. Внаслідок того, що ця зірка - молода й гаряча, температура на поверхні екзопланети досягає 3200 градусів за Цельсієм на денній стороні, що, до речі, навіть більше, ніж у деяких зірок.

Читайте такожАстрономи знайшли велетенську "пекельну" екзопланету

Вчені вимірювали світло, яке виходить з материнської зірки і проходить крізь атмосферу екзопланети. "Гази в атмосфері поглинають частину зоряного світла подібно до того, як озон поглинає частину сонячного світла в атмосфері Землі, і таким чином залишають характерний свій слід. За допомогою спектрографа HARPS змогли ідентифікувати відповідні речовини", - розповідає керівниця групи астрономів Бібіана Прінот.

Вчені з'ясували, що атмосфера WASP-189b містить хмари газоподібного заліза, титану, хрому, магнію, ванадію і марганцю. Також дослідники знайшли сліди оксиду титану, який раніше ніколи не виявлявся в атмосферах екзопланет. Відзначається, що оксид титану рідко зустрічається в природі на Землі, але на WASP-189b його наявність може сприяти формуванню атмосфери.

"Оксид титану поглинає короткохвильове випромінювання, таке як ультрафіолетове випромінювання. Таким чином, його виявлення може вказувати на шар в атмосфері WASP-189b, який взаємодіє із зоряним випромінюванням так само, як озоновий шар на Землі", - зазначив астрофізик Кевін Хенг із Бернського університету.

Як повідомляв УНІАН, раніше астрономи за допомогою телескопа Cheops змогли підтвердити, що Юпітер системи WASP-189b може вважатися однією з найгарячіших відомих на сьогодні екзопланет. При цьому його батьківська зірка обертається так швидко, що на екваторі вона холодніше, ніж на полюсах.

WASP-189b має масу приблизно двох мас Юпітера, знаходиться приблизно в двадцять разів ближче до своєї зірки, ніж Земля до Сонця. Система досить молода (730 мільйонів років), що робить її цікавою метою з точки зору вивчення еволюції атмосфер короткоперіодних газових гігантів.

Вас також можуть зацікавити новини: