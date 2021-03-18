Компанія Facebook представила прототип браслета, що використовує технологію електроміографії.
Читайте такожFacebook показав прототип AR-окулярів (фото)Браслет зчитує сигнали, які йдуть від мозку до зап'ястя, розуміє, що користувач хоче зробити, і відтворює його дії у віртуальній або доповненій реальності, пише vc.ru з посиланням на блог Facebook.
Як пояснили в компанії, у людини може бути безліч думок, проте діє вона лише за певними з них. Мозок відбирає ці думки та надсилає сигнали рукам — тоді вони виконують дії. Технологія ж перетворює такі сигнали на цифрові команди.
На сьогодні браслет здатний розпізнавати прості жести, наприклад, зведення великого і вказівного пальців. Однак у Facebook сподіваються, що в майбутньому користувачі зможуть переміщати віртуальні об'єкти або набирати текст без клавіатури.
Компанія планує використовувати браслет з розумними окулярами доповненої реальності, які збирається випустити разом з Ray-Ban вже у 2021 році. На питання про те, коли браслети стануть загальнодоступними технічний директор Facebook Майк Шрьопфер сказав, що поки проект перебуває на ранній стадії розробки, тому важко передбачити терміни, передає CNBC.
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