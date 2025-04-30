Шосте покоління винищувачів - це те, про що ми можемо говорити виключно в здогадках.

Найпередовіші винищувачі у світі на поточний момент належать до "п'ятого покоління". Вони оснащені технологіями, розробленими в першій частині XXI століття. Це стосується американських F-35 Lightning II і F-22 Raptor, китайського Chengdu J-20 і російського Су-57.

Однак зараз країни вже активно переходять до шостого покоління бойових винищувачів. За останні місяці Китай провів випробувальні польоти прототипів J36 і J50, а США обрали компанію Boeing для створення нового винищувача F-47, пише Live Science.

Як і в попередніх поколіннях, шосте покоління включатиме значні удосконалення в конструкції літаків, бортовій електроніці (авіоніці) та озброєнні. Однак є важливе питання.

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Чим шосте покоління відрізнятиметься від п'ятого

Нові винищувачі не будуть радикально швидшими або маневренішими. Головне нововведення - в тому, як вони діятимуть і досягатимуть переваги в повітряному бою. Як і в п'ятому поколінні, невидимість (стелс) залишиться ключовим елементом, допомагаючи винищувачам знижувати ймовірність виявлення інфрачервоними або радіолокаційними датчиками - до такої міри, що ворог уже не зможе відреагувати, навіть якщо їх помітить.

Стелс досягається завдяки особливій формі корпусу (наприклад, ромбоподібній) і спеціальним покриттям - матеріалам, що поглинають радіохвилі (RAM). Корпус (фюзеляж, крила, хвіст і шасі) залишається основою конструкції. Повідомляється, що форми п'ятого покоління - з ромбоподібними обводами - збережуться, але будуть еволюціонувати.

Нова аеродинаміка та управління

Загальною рисою, яку ми, найімовірніше, побачимо, є зменшення або повне видалення вертикальних хвостовиків у задній частині літака та їхніх керуючих поверхонь. У сучасних літаках ці хвости забезпечують курсову стійкість і управління в польоті, дозволяючи літаку зберігати свій курс і маневрувати.

Однак літаки шостого покоління могли б досягти цього управління за допомогою управління вектором тяги - можливості маніпулювати напрямком двигунів і, отже, напрямком тяги (сили, що переміщує літак у повітрі).

Роль вертикальних хвостів також може бути частково замінена пристроями, званими гідроприводами. Вони прикладають сили до крила, нагнітаючи повітря з високою швидкістю і високим тиском на різні його частини. Це б посприяло малопомітності винищувача.

Нове покоління винищувачів, імовірно, також побачить використання нових радіопоглинаючих матеріалів із поліпшеними можливостями.

Двигуни нового покоління

У винищувачах шостого покоління будуть застосовуватися адаптивні циклічні двигуни з трипотоковою схемою. Сучасні двигуни мають два потоки повітря: через серцевину і в обхід. Третій потік забезпечить:

Підвищену паливну ефективність;

Можливість тривалого польоту на надзвуковій швидкості;

Підвищену тягу в бойовому режимі.

США і Китай, ймовірно, створять по два різних винищувачі: з великим корпусом - для Тихоокеанського регіону, де важливі дальність польоту і вантажопідйомність; з меншим корпусом - для Європи, де на першому місці маневреність і компактність.

У кабіні пілота з'явиться система збору та обробки даних з безлічі джерел: інших літаків, наземних радарів, супутників. Це дасть пілоту поліпшене розуміння обстановки і можливість глушити ворожі сенсори. Ключовим елементом стане застосування ударних безпілотних літальних апаратів (UCAVs), керованих з основного винищувача.

Вони виконуватимуть різні завдання - від супроводу до атакувальних місій. Будуть як дорогі дрони-"напарники", так і дешеві ударні безпілотники. Усе це координуватиметься за допомогою цифрової кабіни нового покоління, що використовує віртуальну реальність. Пілот стане радше "бойовим менеджером".

Штучний інтелект (ШІ) дасть змогу дронам діяти повністю автономно: пілот лише задасть команду - наприклад, "атака того літака в тому секторі" - а система повинна буде виконувати її самостійно.

Також очікуються нові системи озброєння:

Гіперзвукові ракети з елементами стелс-технологій, що мінімізує час на реакцію ворога;

Зброя на основі спрямованої енергії (лазери) - поки що в стадії досліджень, але можлива поява на пізніх етапах.

США крім F-47, розробляють F/A-XX - окремий винищувач. Велика Британія, Італія і Японія - спільний проєкт GCAP (Global Combat Air Program), який замінить Eurofighter Typhoon і Mitsubishi F-2. Німеччина, Франція та Іспанія - проєкт FCAS (Future Combat Air System) - наступник Typhoon і Rafale.

Однак, найголовніше в цій ситуації, це скільки часу знадобиться для переходу на шосте покоління, адже такий самий процес із п'ятим поколінням зайняв понад 10 років. Очікується, що винищувачі шостого покоління прослужать близько 30 років, але характер військових конфліктів швидко змінюється, і незрозуміло, наскільки актуальними залишаться сьогоднішні вимоги до проєктування.

Інші новини про винищувачі

Раніше УНІАН повідомляв, що Пакистан показав винищувачі з ракетами "повітря-повітря" великої дальності. JF-17 оснастили новими китайськими ракетами PL-15 (або PL-15Е). Їхня дальність може досягати 200-300 км.

Крім того, Китай запустив винищувач п'ятого покоління з борту нового авіаносця "Фуцзянь". Випробування (якщо вони дійсно були) можна вважати поворотним моментом у розвитку морської авіації КНР.

J-35 дає Китаю принципово нові можливості, адже на відміну від J-15 є малопомітним.

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