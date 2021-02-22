Автор розповів в описі, що створив додаток за один день.

Колишній Розробник мобільної версії забороненої в Україні соцмережі ВКонтакте для Android Григорій Клюшников випустив неофіційну Android-версію Clubhouse.

Про це він написав у Twitter. До цього сервіс могли використовувати тільки власники смартфонів і планшетів на iOS. Читайте такожНова соцмережа Clubhouse лише за 15 днів зросла на 4,5 мільйона учасників

Клюшников опублікував програму у відкритому доступі на GitHub. Щоб запустити її, потрібно завантажити й встановити APK-файл або імпортувати проект в Android Studio.

Розробник пояснив, що в додатку працюють наступні функції: приєднання до кімнат, спілкування, перегляд профілів людей та підписки. Так, користувачі не зможуть отримувати повідомлення і створювати власні кімнати.

Клюшников радить зареєструватися через iOS, після чого авторизуватися на Android. Він не виключає, що Clubhouse може заблокувати користувачів неофіційного додатка.

Що таке Clubhouse?

Clubhouse — «Клабхаус») - це соціальна мережа, запущена у квітні 2020 року на iOS розробниками програмного забезпечення Alpha Exploration Co. Основний формат соцмережі - голосове спілкування. Учасникам доступні безліч клубів і віртуальних кімнат з бесідами на різні теми.

Приєднатися до соцмережі можуть користувачі iPhone за запрошеннями від інших учасників.

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Автор: Ольга Робейко