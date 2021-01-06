У період з 30 грудня по 5 січня підрозділ заблокував 76 тис. 328 кібератак, що на 32% більше, ніж тижнем раніше.

Спеціалізований структурний підрозділ з реагування на кіберінциденти Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України CERT-UA (Computer Emergency Response Team of Ukraine) в період з 30 грудня по 5 січня заблокував 76 тис. 328 кібератак, що на 32% більше, ніж тижнем раніше.

Читайте такожКористувачі почали частіше читати українську Вікіпедію: за рік відвідуваність зросла на 21%Про це повідомила пресслужба Держспецзв'язку на своєму сайті.

Відзначається, що близько 99% атак - мережеві атаки прикладного типу.

Також були зафіксовані і заблоковані 16 DDoS-атак (хакерська атака на обчислювальну систему з метою довести її до відмови) на державні органи влади, зокрема, на інформаційні ресурси Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Держспецзв'язку.

Крім того, служба зафіксувала 3 тис. 133 кіберінциденти, що на 5% більше, ніж тижнем раніше.

Основна кількість інцидентів стосується недержавного сектора і поширення шкідливого програмного забезпечення (99% від загальної кількості).

Зазначається, що за цей період Держспецзв'язку зафіксувала 5 млн 55 тис. 47 підозрілих кіберзлочинів, що на 17% більше, ніж тижнем раніше.

Більшість подій стосуються спроб крадіжки інформації (38% від загальної кількості), мережевого сканування (27%), спроб отримання прав користувача (13%) і спроб отримання прав адміністратора (12%).

Кібератаки в Україні

Держспецзв'язку в період з 23 по 29 грудня заблокувала 51 тис. 630 кібератак, що на 4% більше, ніж тижнем раніше.

Згідно з інформацією СБУ, близько 52% зафіксованих в 2020 році кібератак були спрямовані на об'єкти сектора безпеки і оборони. Ще 21% кібератак були спрямовані на органи державної влади, 10% - на компанії-розробники програмного забезпечення, 6% - на об'єкти енергетики, 6% - на об'єкти військово-промислового комплексу і 3% - на телеком-компанії.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Павло Степанець