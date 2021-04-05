На хакерському форумі виклали особисту інформацію понад 533 млн користувачів соцмережі з 106 країн.

Серед номерів сотень мільйонів користувачів Facebook, які опублікували на хакерському форумі, був номер Марка Цукерберга.

Читайте такожНове оновлення Windows вирішить глобальну проблему з драйверамиПро це заявив експерт з безпеки Дейв Уокер в Twitter.

За його словами, жертвою злому став генеральний директор Facebook.

"Іронія полягає в тому, що, на жаль, у витік потрапив і Марк Цукерберг. Якщо журналісти намагаються отримати заяву від Facebook, може їм просто зателефонувати йому?"- написав він.

Також Уокер розмістив скріншот з особистими даними Цукерберга.

Regarding the #FacebookLeak, of the 533M people in the leak - the irony is that Mark Zuckerberg is regrettably included in the leak as well.



If journalists are struggling to get a statement from @facebook, maybe just give him a call, from the tel in the leak? 📞😂@GazTheJournopic.twitter.com/lrqlwzFMjU — Dave Walker (@Daviey) April 3, 2021

Витік особистих даних користувачів Facebook: деталі

Раніше на хакерському форумі виклали особисту інформацію понад 533 млн користувачів соцмережі з 106 країн.

Дані включають в себе номери телефонів, ідентифікаційні дані Facebook, повні імена, місця та дати народження, біографічні дані, а в деяких випадках - адреси електронної пошти.

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Автор: Людмила Жерновська