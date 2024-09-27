Не завжди, але в більшості випадків справжній вік "довгожителів" неможливо підтвердити.

Більшість довгожителів, старших за 100 років, насправді є "фейковими",а їхній реальний вік є меншим, ніж вони стверджують. Про це в інтерв’ю The Conversation розповів старший науковий співробітник Центру лонгітюдних досліджень Університетського коледжу Лондона Сол Джастін Ньюман.

За словами науковця, тема фейкових довгожителів зацікавила його в 2010-х роках. Тоді він розвінчав кілька статей, опублікованих у авторитетних наукових журналах Nature and Science.

"Я відстежив 80% людей старше 110 років у світі (інші 20% – з країн, які ви не можете проаналізувати). З них майже ніхто не має свідоцтва про народження. У США таких людей понад 500; семеро мають свідоцтво про народження. Що ще гірше, лише близько 10% мають свідоцтво про смерть", – розповів Ньюман.

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Зокрема науковець критикує концепцію так званих "блакитних зон", – регіонів світу, де начебто спостерігається підвищена концентрація сторічних довгожителів, порівняно з рештою планети.

"Окінава в Японії є однією з таких зон. У 2010 році був проведений урядом Японії огляд, згідно з яким 82% людей старше 100 років у Японії виявилися [вже] мертвими. Секрет дожити до 110 полягав у тому, щоб не реєструвати свою смерть", – пояснює Ньюман.

Науковець наголошує, що за урядовими даними Японії, населення Окінави має найгірше здоров'я в країні, їсть найменше овочів і вживає забагато спиртного. У своїй статті він доходить висновку, що бум "довгожительства" в бідних регіонах (такою є і Окінава на тлі решти Японії) грунтується на шахрайствах з пенсійними виплатами і помилками документуванні віку людини.

Те саме стосується інших "блакитних зон", переконаний Ньюман.

"У Греції, за моїми підрахунками, принаймні 72% довгожителів були мертвими, зниклими безвісти або, по суті, шахрайством з пенсіями", – розповів він.

Наприклад, в Італії в 1997 році було виявлено мертвими близько 30 000 одержувачів "живих" пенсій.

За словами Ньюмана, більшість "довгожителів" насправді концентруються у найбідніших і найпроблемніших регіонах своїх країн. Окрім проблем із відсутністю документів, або відвертою їх фальсифікацією, часто довгожителі насправді самі не знають справжньої дати свого народження. У це складно повірити на перший погляд, але навіть багато людей середнього віку не пам'ятають, скільки їм років, каже Ньюман.

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